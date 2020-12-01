أنقرة (زمان التركية) – اعتبر زعيم حزب الحركة القومية، تصريحات برلماني معارض حول بيع الجيش التركي لصالح قطر بأنه “انحطاط”

أدلى بهجلي، بذلك خلال كلمة باجتماع لتكتل نواب الحزب بالبرلمان.

وخلال كلمته تطرق بهجلي إلى التصريحات التي أدلى بها البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري حول “بيع مصنع دبابات الجيش التركي إلى قطر” واتهم خلالها الحكومة ببيع الجيش التركي لصالح قطر.

وفي تعليقه حول الأمر وصف بهجلي التصريح المشار إليها بالانحطاط/عدم الشرف الذي يستوجب محاسبة صاحبه.

وأضاف بهجلي أن تشويه سمعة البلاد لن يحسّن سمعة أي سياسي أو مفكر، قائلا: “حزب الشعب الجمهوري هو عار سياسي ناقم على تركيا، ومشكلتنا معه ناجمة من مشكلته مع تركيا. ومن منحوه أصواتهم الانتخابية تعرضوا لخيبة أمل. حديث نائب حزب الشعب الجمهوري عن بيع الجيش التركي لصالح قطر هو انحطاط / عدم شرف يستوجب المحاسبة ودليل على عمق عدائهم لتركيا. كيف يمكن القول بأن الجيش التركي تم بيعه لقطر؟”.

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