أنقرة (زمان التركية) – زعم صحفي تركي أن بنك الكويت الوطني الذي يعد من أكبر المؤسسات المالية في الشرق الأوسط، يعمل إنهاء استثماراته الهامة في تركيا واحدة تلو الأخرى.

قال كريم أولكار الكاتب التركي في صحيفة “دنيا” التركية المختصة في الشؤون الاقتصادية، إن بنك الكويت الوطني، كان من أوائل المستثمرين من الخليج في تركيا، حيث بدأ أول أعماله عام 2000، مشيرا إلى أن من أهم استثماراته كانت شراء 34.4% من أسهم البنك التركي في عام 2007 مقابل 160 مليون دولار.

وأضاف الكاتب التركي في مقاله أن البنك الكويتي أيضا قام بشراء أسهم كبرى الشركات التركية.

وبنك الكويت الوطني، شريك أيضا في مستشفيات دنيا جوز، وشركة “يودوم” للأغذية، وشركة “أراس” للنقل، وشركة “دام” للأدوية، وشركة “كيليتش” للمنتجات البحرية.

وفي يوليو 2012 استحوذ بنك الكويت الوطني على 50 في المائة من شركة “بافيت إلاك”، التي تعمل في سوق الحيوانات الأليفة، وساهم بشكل كبير في نمو الشركة.

ولكن.. انتهت تلك الشراكة الأسبوع الماضي، واستعاد بافيت حصة 50٪ التي يسيطر عليها بنك الكويت الوطني.

وهكذا، وبعد 8 سنوات، أكمل بنك الكويت الوطني خروجه من شركة بافيت التركية.

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