أنقرة (زمان التركية) – قالت تقارير إنه تم إحباط محاولة اغتيال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، في اللحظة الأخيرة.

موقع “أودا تي في” التركي، المعروف بقربه مما يسمى في تركيا بـ”الدولة العميقة” أو “تنظيم أرجنكون”، نشر خبرا أوضح فيه أنه تم القبض في اللحظة الأخيرة، على مسلحين ينتمون لتنظيم داعش، كانوا يستعدون لاغتيال إمام أوغلو.

ويشير الموقع التركي إلى أنه في يوم الـ23 من نوفمبر 2020، صدرت أوامر لحرس إمام أوغلو، بضرورة توخي الحذر، لأن داعش أصدر قراره باغتيال إمام أوغلو.

وبعدها تم توسيع الدائرة الأمنية بإمام أوغلو بالتنسيق مع وزارة الداخلية التركية، كما تم تعزيز طاقم الحراسة الخاصة برئيس بلدية إسطنبول، ليتم النجاح في النهاية في إحباط محاولة اغتيال إمام أوغلو، بحسب مزاعم الموقع المذكور.

وينهي الموقع خبره قائلا: “جوهر الكلام، أن البعض يريد إدخال تركيا في عصور الظلام من جديد. نأمل أن يسود القانون والحس السليم”.

وتناقلت أمس وسائل الإعلام المختلفة ما قاله، الصحفي، اسماعيل صايماز بأن وزارة الداخلية أبلغت فريق الحماية الخاص بأكرم إمام أوغلو بتشديد الحمية على عمدة إسطنبول بسبب وجود معلومات استخباراتية حول تجهيز مجموعة إرهابية عملية لاغتياله.

وفي السياق ذاته، قال مراد أونغون، المتحدث باسم بلدية اسطنبول في بيان حول الموضوع عبر تويتر”في 23 نوفمبر، أُبلغنا بأنه تم إصدار تحذير لحراسة أكرم إمام أوغلو من أنشطة إرهابية تستهدف عمدة إسطنبول وفق معلومات استخباراتية”.

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