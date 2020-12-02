أنقرة (زمان العربية) – أقرت الحكومة التركية إجراءات جديدة للحد من تفشي فيروس كورونا، ومن ضمن هذه الإجراءات السماح لعدد محدد من الأشخاص بالتواجد في شارع الاستقلال الحيوي وسط مدينة إسطنبول.

ووفقا للتعميم الذي أصدرته وزارة الداخلية التركية، سيسمح فقط لـ7000 شخص بالتواجد في آن واحد في شارع الاستقلال، الذي يشهد عادة اكتظاظا كبيرا بالسكان المحليين والسياح الأجانب.

وشارك حاكم منطقة بي أوغلو بالشطر الأوروبي من إسطنبول مصطفى دميريلي القرار عبر على تويتر، مشيرا إلى أنه سيبدأ تطبيقه بداية من غدا الخميس، الساعة 10:00، وذلك لتقليل مخاطر الإصابة بوباء كورونا.

وأشار المسئول، إلى أن أولئك الذين يأتون إلى شارع الاستقلال سيدخلون من اتجاه اليمين، بينما من سيخرجون سيفعلون ذلك من الجانب الآخر، وسيتم تفعيل المداخل والمخارج من اتجاهين مختلفين، بينما سيترك الترامواي فارغًا.

وناشد المحافظ، جميع أصحاب المحلات والأعمال في الشارع والمواطنين وجميع الضيوف الأجانب الترحيب والالتزام بهذه القيود.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان إجراءات جديدة لمكافحة الزيادة في حالات الإصابة والوفاة، تضمنت فرض حظر تجول جزئي خلال أيام العمل الأسبوعية، وإغلاق كامل في عطلة نهاية الأسبوع.