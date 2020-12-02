أنقرة (زمان التركية) – كشفت البيانات الرسمية أن عائدات فوائد هيئة الشؤون الدينية التركية منذ عام 2015 تتخطى 7 ملايين ليرة رغم إصدارها فتاوى بتحريم الفوائد وتعليمات بسداد رواتب الأئمة عبر البنوك بدون فوائد.

وخلال الخمس سنوات الأخيرة بلغ إجمالي عائدات فوائد الشؤون الدينية 7 مليون و431 ألف و693 ليرة، حيث شكلت عائدات رؤوس الأموال النسبة العظمى من الفوائد.

وخلال عام 2015 حققت الشؤون الدينية التركية عائدات فوائد بلغت 197 ألف و129 ليرة، وفي عام 2016 ارتفعت هذه النسبة إلى 255 ألف و881 ليرة وواصلة الارتفاع في عام 2017 لتسجل 256 ألف و806 ليرة. وبلغت عائدات فوائد رؤوس الأموال المتداولة نحو مليوني و169 ألف و983 ليرة.

وبلغت عائدات فوائد رؤوس الأموال المتداولة الواردة في التقارير الرسمية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة نحو 6 مليون ليرة.

جدير بالذكر أن الشؤون الدينية كانت قد أصدرت بيانا بشأن عائدات الفوائد ذكرت خلاله أنه يتم تسجيل المستحقات المحصلة من الموظفين وفوائدها كإيرادات للخزانة.

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