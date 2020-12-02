أنقرة (زمان التركية) – عكس عمدة بلدية صامسون شمال تركيا المنتمي لحزب العدالة والتنمية، مصطفى دمير، أسوأ مثال على عدم التزام قيادات الحزب الحاكم بالحجر الصحي، رغم مخالطته للمصابين بوباء كورونا.

دمير كان مخالطا الأسبوع الماضي لـ6 أشخاص ثبت إصابتهم بالفيروس، ورغم أنه من الضروري أن يخضع لفترة حجر صحي لمدة 14 يوما، حتى لا يتسبب في إصابة آخرين إذا كان حاملا للفيروس، لم يلتزم بذلك وزاول أنشطته المعتادة.

دمير ذهب إلى مقر البلدية، وبعدها إلى مرافق رياضة الفروسية، ثم شارك في تشييع جنازة مصطفى توران، وبعدها التقى بعائلة المتوفي في مكتبه، ثم شارك في حفل توزيع 37 ألف و 800 شتلة فاكهة على المنتجين، كما حضر حفل وضع حجر الأساس لإحدى المشاريع في المدينة، وبعدها حضر جنازة رجل الأعمال هالوك إرماك.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن أوسع إغلاق في البلاد حتى الآن وسط ارتفاع في عدد حالات كوفيد-19، ومد فترات حظر التجول لتشمل ليالي الأسبوع كما فرض إغلاقا كاملا خلال نهاية الأسبوع.

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة تسجيل 31219 إصابة جديدة مؤكدة و 188 وفاة جديدة. وصلت الوفيات اليومية في تركيا لأعداد قياسية لمدة 8 أيام على التوالي، وبلغت إجمالا 13746 وفاة.