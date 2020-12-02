إسطنبول (زمان التركية)ــ أصدرت المديرية العامة للأمن في تركيا اليوم الأربعاء، بيانا حول ما نشر عن محاولة اغتيال عمدة بلدية اسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو.

وجاء في البيان أن بعض وسائل الإعلام نشرت خبرًا عنوانه “القبض على مقاتلي داعش الذين أمروا باغتيال إمام أوغلو”، وقال البيان، إن هذه الأخبار غير حقيقية، وأضاف أن مثل هذه الأخبار التي تخص المسؤولين الحكوميين، وكبار الدولة، والأشخاص الخاضعين للحماية، تتسبب في ضجة كبيرة.

البيان قال إنه لم يكن هناك “محاولة اغتيال ولم يتم القبض على متورطين بالقتل”.

يأتي ذلك بعد أن تناقلت أمس وسائل الإعلام المختلفة ما قاله، الصحفي، اسماعيل صايماز بأن وزارة الداخلية أبلغت فريق الحماية الخاص بأكرم إمام أوغلو بتشديد الحمية على عمدة إسطنبول بسبب وجود معلومات استخباراتية حول تجهيز مجموعة إرهابية عملية لاغتياله.

وفي السياق ذته، قال مراد أونغون، المتحدث باسم بلدية اسطنبول في بيان حول الموضوع عبر تويتر”في 23 نوفمبر، أُبلغنا بأنه تم إصدار تحذير لحراسة أكرم إمام أوغلو من أنشطة إرهابية تستهدف عمدة إسطنبول وفق معلومات استخباراتية”.