أنقرة (زمان التركية) – أعلنت منظمة (حملة شِعار الصحافة Press Emblem Campaign)، ومركزها جنيف، أن نحو 500 صحفيًا حول العالم لقوا مصرعهم بسبب فيروس كورونا المستجد منذ مارس/ آذار هذا العام.

وأوضحت المنظمة في بيانها أن 489 صحفي في 56 دولة حول العالم منذ مطلع شهر مارس/ آذار توفوا بسبب كورونا هذا العام، مؤكدة أن الأرقام الحقيقية أكثر من المعلنة نظرا لعدم تسجيل بعض الدول وفيات الصحفيين أو عدم إجرائها فحوصات للصحفيين الذين لقوا مصرعهم وأن الإحصاءات المتعلقة بوفيات الصحفيين قد تكون مضللة.

هذا وأوضح البيان أن شهر أكتوبر/ تشرين الأول شهد وفاة 22 صحفيا، بينما شهد شهر نوفمبر/ تشرين الثاني وفاة 47 صحفيا بسبب فيروس كورونا المستجد.