أنقرة (زمان التركية) – تقدم بولنت أرنيتش مستشار الرئيس التركي المستقيل من منصبه مؤخرًا، بالشكر إلى كل من قدم له الدعم على خلفية الهجوم الحاد التي تعرض له.

وتعرض أرنيتش لهجوم حاد لانتقاده استمرار حبس كل من الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، صلاح الدين دميرتاش، ورجل الأعمال، عثمان كافالا.

وعقب هذا الهجوم الذي أضيف إليه هجوم غير مباشر من الرئيس رجب أردوغان، أعلن أرينتش استقالته من منصب عضو اللجنة الاستشارية العليا بالرئاسة مع استمرار عضويته بحزب العدالة والتنمية الحاكم.

أرينتش فاد أنه تلقى “رسائل دعم تعرب عن المشاعر الصادقة من مئات الأصدقاء” على خلفية تصريحاته المزعجة للسلطة التي أدلى بها أثناء مشاركته في برنامج مباشر على قناة خبرترك.

وتقدم أرينتش بالشكر لداعميه مفيدا أن هذا الدعم يعكس مردود تصريحاته في الضمائر وأنه عازم على مواصلة الدفاع عن الصواب كسياسي شجاع وصادق وداعم للقانون.

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