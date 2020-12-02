أنقرة (زمان التركية) – تصدر باستمرار إحصائيات وتصريحات في تركيا تتضارب مع ما هو معلن رسميا لعدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، ما يزيد من حالة التشكيك في صدق ما هو معلن من قبل الحكومة.

إخصائية أمراض الجهاز التنفسي والصدر الدكتورة، إليف داغلي، قالت إن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في تركيا منذ مارس الماضي وحتى الآن، وصل إلى 53 ألف شخص.

البيانات التي أعلنتها داغلي، تتعارض مع نظيرتها المعلنة من قبل وزارة الصحة التركية، التي أوضحت أن عدد ضحايا الوباء في تركيا 13 ألف و936 شخصا فقط.

وتسبب الإحصائيات الرسمية حول كورونا التي تعلنها وزارة الصحة التركية، دوما حالة من الجدل، حيث تؤكد المنظمات المهنية والجمعية الطبية التركية، أن هذه الأرقام مزيفة، ويتم إخفاء الأرقام الحقيقية حول إعداد الإصابات والوفيات.

عدد الوفيات الناجمة عن الأمراض المعدية التي تعلن عنها البلديات، يشير كذلك عدم دقة الأرقم الصادرة الحكومة التركية الخاصة بفيروس كورونا.

وكان عثمان أوزتورك، عضو مجلس إدارة غرفة إسطنبول الطبية، أوضح أن الحكومة تقدم أرقاماً كل مساء؛ لا يصدقها أحد. فكل هذه الأرقام كذبة كبيرة. وهم يعرفون الحقيقة.

كما قالت صحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية، إن عدد الوفيات في تركيا جراء الإصابة بفيروس كورونا يفوق بنسبة 25% التقارير والبيانات الرسمية التي تعلنها الحكومة، مؤكدة أن ارتفاع حصيلة الوفيات يعد موضع جدل ساخن في تركيا حيث يوجد حالة استقطاب وانعدام ثقة عميق بين الحكومة من ناحية والمواطنين وقوى المعارضة من ناحية أخرى.

وقبل أيام قررت السلطات الصحية في تركيا بشكل مفاجئ أن تعلن عن الرقم الإجمالي لمصابي فيروس كورونا الجدد، والذي يبلغ 30 ألف شخص، بعد أن كانت الأرقام في السابق ما بين 4 و6 آلاف، وبررت وزارة الصحة ذلك بالقول إنه لم تكن هناك حاجة للإعلان عن المصابين الذين لا يعانون من أعراض، وتزامن تغير طريقة الإعلان عن ضحايا كورونا مع تسجيل ارتفاع في الوفيات اليومية إذ تجاوزت 185 حالة وفاة.

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