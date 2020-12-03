أنقرة(زمان التركية) – قالت الحكومة الألمانية إن التحقيقات السياسية والإجراءات القضائية تلقي بظلال الشك على استقلال القضاء في تركيا.

وأوضح تقرير حول حقوق الإنسان أعده وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن الأصوات المتنقدة للحكومة، تواجه خطر الملاحقة القضائية والاعتقال.

التقرير الذي شمل انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا والصين وتركيا، قال في الجزء الخاص بتركيا: “إنه رغم إنهاء حالة الطوارئ المفروضة بعد محاولة الانقلاب في البلاد عام 2016، إلا أن الأثر السلبي مستمر على حقوق الإنسان. منتقدو الحكومة يواجهون خطر الاعتقال أو المحاكمة.

التحقيقات والدعاوى القضائية المتعلقة بالسياسة تثير أيضًا الشكوك حول استقلال القضاء وتخلق الانطباع بأنها تخيف المجتمع المدني”.

ووجه التقرير انتقادات مماثلة إلى الصين وروسيا فيما يتعلق بحقوق الإنسان، حيث تم التأكيد على أن الحقوق الفردية يتم تقييدها بشكل متزايد في الصين، ولوحظ أن المدافعين عن حقوق الإنسان حُكم عليهم أيضًا بأحكام سجن شديدة بسبب أفعالهم في الصين.

وجاء في التقرير أن حقوق الإنسان في روسيا ساءت أيضًا على نطاق “مقلق” ، وورد أن الحق في التجمع خلال الانتخابات الإقليمية في عام 2019 كان محدودًا.

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