أنقرة (زمان التركية) – انتقل حق إدارة ميناء أنطاليا غرب تركيا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، إلى شركة QTerminal القطرية بموجب تصديق مجلس المنافسة التركي على عملية شراء حقوق إدارة الميناء الضخم.

ياتي ذلك بعد يومين على التصديق على بيع 10 بالمئة من أسهم بورصة إسطنبول إلى جهاز الاستثمار القطري.

وكنت شركة QTerminal دفعت 140 مليون دولار مقابل لشركة Global Ports Holding التي كانت تتمتع بحق إدارة ميناء أنطاليا حتى 2028.

والشهر الماضي اتفقت شركة “جلوبال بورتس هولدنج” على بيع حقوق إدارة ميناء أنطاليا إلى شركة QTerminals WLL القطرية التي تشغل محطة الحاويات في ميان حمد القطري.

وذكرت شركة جلوبل بورتس هولدنج في بيانها لبورصة لندن أنها ستستخدم عائد عملية البيع هذه في سداد جزء من سندات يوروبوند التي تبلغ قيمتها 250 مليون دولار وستقوم بسدادها في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2021 القادم.

وكانت شركة الشرق الأوسط لإدارة موانئ أنطاليا تتمتع بحق إدارة ميناء أنطاليا حتى أغسطس من عام 2028.

يُذكر أنه خلال عام 2019 حقق ميناء أنطاليا، الذي يتمتع بموقع استراتيجي فيما يخص البضائع السائبة والجافة بحاويات الشحن المستهدفة للأسواق الدولية بما يشمل أيضا كل من آسيا والشرق الأوسط، عائدات بقيمة 47.5 مليون دولار.

ويُعد ميناء أنطاليا أكبر ميناء منظم على الشريط الساحل الممتد لمسافة 700 ميل بحري بين مدينتي إزمير ومرسين، كما يستقبل الميناء نحو 1500 سفينة سنوية ويتمتع بالقدرة على تداول 350 ألف حاوية وحدة مكافئة لعشرين قدما و4 مليون طن من البضائع السائبة والجافة.

ما الاستثمارات التركية التي سبق وأن قام بشرائها القطريون؟

خلال هذا الأسبوع تمت المصادقة على استحواز جهاز الاستثمار القطري على 10 بالمئة من أسهم بورصة إسطنبول المملوكة لندوق الثروة السيادي في تركيا، بصفقة بلغت قيمتها 200 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، يمتلك القطريون العديد من الاستثمارات في تركيا، حيث سبق وأن قامت شركة بين الإعلامية (BeIN Media) المالكة لقناة الجزيرة بشراء ديجي تورك (Digiturk).

وأقدم صندوق ميهولا للاستثمارات المملوك لشركة Valentino ومركزه قطر على شراء 30.7 في المئة من أسهم مجموعة بوينير التركية (Boyner) مقابل 885 مليون ليرة.

وعلى الصعيد الآخر قام المستثمرون القطريون بشراء بنك فاينانس (Finansbank) عبر بنك قطر الوطني (QNB) مقابل 2.75 مليار يورو.

وفي عام 2013 تم بيع 71 في المئة من أسهم بنك Akbank التركي إلى بنك قطر التجاري مقابل 460 مليون دولار. وفي نهاية عام 2016 قام بنك قطر التجاري بشراء كامل أسهم البنك التركي مقابل 224 مليون دولار.

ويمتلك القطريون 50 في المئة من أسهم شركة BMC التي تأسست عام 1964 بمدينة إزمير.

هذا وكان عام 2015 قد شهد شراء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قصر شاه زاده برهان الدين أفندي، وهو الأغلى في تركيا، مقابل 100 مليون يورو وأهداه إلى زوجته الثانية الشيخة العنود بنت مانع الهاجري.

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