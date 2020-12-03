مدريد (زمان التركية)ــ قال كارليس توسكيتس رئيس نادي برشلونة إنه “قد يكون من المرغوب فيه بيع ميسي لكن من الضروري سؤال الجهاز الفني”.

وقال كارليس توسكيتس رئيس نادي برشلونة “الوضع الاقتصادي ينذر بالخطر. سيء للغاية ولكن هناك أمل”.

وفي حديثه لراديو (كاتالونيا را 1) ، قال توسكيتس إنه وفقًا للاتفاقية التي تم التوصل إليها الأسبوع الماضي في برشلونة، لن يحصل اللاعبون على رواتبهم لشهر يناير من أجل المساهمة في دعم النادي اقتصاديا.

أضاف “الصفقة التي لدينا الآن تسمح بإنهاء الموسم دون مشاكل مالية. لقد تم إنقاذ هذا الموسم.” وقال توسكيتس، سيتم دفع 170 مليون يورو للاعبين في السنوات الأربع المقبلة.

رئيس نادي برشلونة قال “عندما تفتح الملاعب سنحصل على 220 مليون يورو بدون عمل أي شيء، وسيأتي 320 مليون يورو بفضل الرعاة. لكن المصاريف لن تتوقف حتى يحدث هذا، هناك وضع رهيب الآن، لكن يمكننا تعويضه عندما نفتح الملاعب.

وفي إشارة إلى وجود فواتير عالية التكلفة تنتظر التوقيع في النادي قال توسكيتس دون إعطاء تفاصيل: “هناك بعض الفواتير التي لم نوقعها، ولا نريد أن نتحمل مسؤولية التوقيع لأننا لا نعتقد أنها واضحة، فهذه أشياء لم يتم إعدادها جيدًا أو نعتقد أنها ليست ذات قيمة سوقية.

وردا على سؤال حول طلب ليونيل ميسي ترك الفريق، والذي كان موضوع النقاش قبل الموسم، قال توسكيتس: “من وجهة نظر اقتصادية، قد يكون من المرغوب فيه بيع ميسي، لكن كان من الضروري سؤال الجهاز الفني”.

وقال توسكيتس أيضا إن لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار، الذي لعب لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لن يتمكن من العودة إلى برشلونة إلا إذا “أتى مجانا أو أن الرئيس المستقبلي أخرج أرنبا من القبعة”.

في برشلونة، تم تعيين كارليس توسكيتس مؤقتًا كرئيس للنادي بعد الرئيس السابق جوزيب ماريا بارتوميو الذي استقال من مجلس الإدارة في أكتوبر.

ومن المقرر أن ينتخب النادي الكتالوني في 24 يناير الرئيس الجديد، بينما يفضل الأعضاء جوان لابورتا وفيكتور فونت من بين 9 مرشحين.

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