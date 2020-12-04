ترامب يؤكد للسيسي قيمة “الشراكة المثمرة” مع مصر

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن الاتصال بين السيسي وترامب تناول “تبادل الرؤى والتقدير تجاه تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن التباحث حول بعض من موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة”.

وأكد ترامب على “قيمة الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الولايات المتحدة ومصر، ومحورية التفاهم المتبادل بين البلدين في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط”.

من جانبه، عبر السيسي عن “امتنانه وتقديره لجهود وإسهامات ترامب في ترسيخ علاقات الصداقة الممتدة بين البلدين”.

وأكد الرئيس المصري استمرار بلاده في بذل الجهود الرامية لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، بحسب ما ورد في صفحة الرئاسة المصرية على فيسبوك.