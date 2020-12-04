اسطنبول (زمان التركية): من المقرر أن ينطلق أول قطار شحن يحمل بضائع مصدرة من تركيا، متجها نحو الصين، اليوم الجمعة، قاطعا في طريقه قارتين وبحرين و5 دول.

وقالت المديرية العامة للسكك الحديدية التركية، في بيان، إنه قد تم تشغيل 10 قطارات بنجاح على الخط الصيني-التركي-الأوروبي حتى الآن بالإضافة إلى أول قطار ترانزيت غادر الصين ووصل إلى أوروبا في نوفمبر 2019.

ووفق البيان، فإنه من المنتظر أن يقوم وزير البنية التحتية والنقل عادل قره إسماعيل أوغلو، بتوديع أول قطار شحن من تركيا إلى الصين من محطة “قازلي جشمه” للسكك الحديدية بالجانب الأوروبي من مدينة اسطنبول.

ومن المقرر أن يمر القطار عبر نفق “مرمرة” الذي يربط بين الجانبين الآسيوي والأوروبي من مدينة اسطنبول تحت مضيق البوسفور الساعة 2 بعد الظهر بالتوقيت المحلي التركي (11.00 تغ).

وسوف يمر داخل تركيا عبر اسطنبول، وولاية قوجالي(غرب)، والعاصمة أنقرة، وولايتي، سيواس(وسط)، وقارص (شرق)، وسيتوقف عند محطة آخالكالاكي في جورجيا.

وبعد ذلك سينتقل عبر أذربيجان وطريق النقل الدولي العابر لبحر قزوين “TITR” وكازاخستان قبل دخول مقاطعة شيان الصينية.

والقطار الذي يحمل 42 حاوية فيها سلع بيضاء، سيسافر إجمالا 8693 كيلومترا، ويمر عبر قارتين وبحرين وخمس دول، وسيتم تسليم شحنته إلى الصين في غضون 12 يوما.