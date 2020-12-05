أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه يفرق جيدا بين الشعب التركي المحب للحرية، وبين الرئيس، رجب طيب أردوغان والحكومة.

وجاءت تصريحات ماكرون، ردا على تصريحات أردوغان أمس الجمعة، التي وصف فيها الرئيس الفرنسي بأنه عبء على فرنسا، ويجب على الفرنسيين التخلص. في تحريض واضح ضد الرئيس الفرنسي.

وأكد ماكرون أن مثل هذه التصريحات والإهانات التي تحدث بين القادة السياسيين، لا تعد الطريقة الصحيح للحوار.

وأوضح ماكرون أنه يؤمن بالاحترام، ولكن للأسف المجتماعات تزداد عنفا، ويتم تقديم نموذج لهذا العنف مع بعض القادة مثل أردوغان.

وشدد الرئيس الفرنسي، على أنه يدافعون عن حقوق الإنسان في فرنسا، ويتوجب عليهم الدفاع عنها في تركيا ضد أردوغان.

وانتقد أردوغان قرار البرلمان الفرنسي الاعتراف بناغورنو كاراباخ، جمهورية مستقلة، وقال “مجموعة مينسك هي مجموعة وسيطة. من المهم أن تتبنى مجموعة وسيطة طريقة غير ملزمة. اختفت هوية الوسيط لفرنسا. ماكرون مشكلة لفرنسا. مع ماكرون، فرنسا تمر بفترة خطيرة للغاية. وآمل أن يتخلص الفرنسيين من بلاء ماكرون. وإلا فلن يتمكن من التخلص من السترات الصفراء”.

وشهدت الفترة الأخيرة مناوشات كلامية بين ماكرون وأردوغان.