أنقرة (زمان التركية) – استنكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إعلان البرلمان الفرنسي الاعتراف بمنطقة قرة باغ الجبلية جمهورية مستقلة.

وذكر أردوغان أن أذربيجان لم تعتدِ على أراضي أحد، بل حررت أراضيها المحتلة منذ 30 عاما، قائلا: “ما حدث من برلمان عضو مجموعة مينسك كارثة أكثر منه الفضيحة. إن كانت فرنسا تحب الأرمن بهذا القدر فبإمكانها أن تمنحهم مرسيليا. فرنسا أثبتت بهذه القرارات أنها جزء من المشكلة”.

وتعتبر مارسيليا ثاني أكبر مدن فرنسا بعد العاصمة باريس.

وخلال مشاركته عبر بث مباشر في مراسم حفل افتتاح الطريق الواصل بين ساريكاميش وكاراكورت وهوراسات تطرق أردوغان إلى افتتاح الممر البري المباشر بين أذربيجان وتركيا بجانب المناطق التي حررتها أذربيجان في منطقة قرة باغ الجبلية.

وأفاد أردوغان أن افتتاح الممر الواصل بين أذربيجان ووناختشيفان سيربط تركيا برا بأذربيجان، مفيدا أن سماء أذربيجان باتت تتزين بالهلال والنجمة، في إشارة منه إلى العلم التركي.

وصرح أردوغان أن تركيا اتخذت موقفًا يتناسب معها ومع شعبها فيما يخص قضية إقليم قرة باغ الجبلي، وسارعت لنجدة أشقائها، مشيرا إلى إسهام تركيا في تحرير قرة باغ و الأراضي الأذربيجانية المحتلة.

هذا واعتبر أردوغان أن تركيا اتخذت موقفًا داعم للعدالة في سوريا والاستقرار والسلام في العراق والشرعية في ليبيا وتعاملت دائما بحساسية، على حد زعمه.

وبفضل الدعم العسكري التركي استعادت أذربيجان السيطرة على إقليم قرة باغ بعد احتلال دام 28 من الأرمن.

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