إسطنبول (زمان التكية)ــ قالت عميد كلية العلوم المائية بجامعة إسطنبول البروفيسورة Melek Isinibilir Okyar ، في تقييمها لانتشار قنديل البحر بكثافة بسواحل بحر مرمرة، في حدث نادر، أن شهري الصيف والخريف الحاليين جافان جدا.

وتابعت أوكيار قائلة “هناك جفاف شديد. السماء لا تمطر. هذا الجفاف ينعكس أيضًا على البحار. تنقل الاحياء المائية في البحار يتغير بسبب الجفاف. الوضع الحالي دفع قنديل البحر إلى الشاطئ. يوجد هذا النوع -من قناديل البحر- عادة في بحر مرمرة، لكنه عادة ما يكون قبالة الساحل”.

وأوضحت أوكيار أيضًا أن الاحتباس الحراري له تأثير أيضًا على تكاثر قنديل البحر، وذكرت أن لسعات “هذا النوع من قناديل البحر لا يحتاج علاجها للذهاب إلى المستشفى، ولكن عندما تلمس أيدينا نقاط حساسة مثل الفم والأنف والعينين يمكن أن تسبب ألمًا شديدًا. بعد الاغتسال بماء البحر المالح، يجب أن نفركه بمادة صلبة ونضع الكريم”.

وأعربت أوكيار عن عدم موافقتها على التفسيرات القائلة بأن قناديل البحر هذه تسممت بسبب المخلفات البيئية، وخرجت إلى الشاطئ، وقالت: “لأن قنديل البحر من أكثر الكائنات البحرية مقاومة للتلوث، فلو كان الأمر كذلك، كان لابد من نفوق الكائنات البحرية الأخرى.

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