أنقرة (زمان التركية) – وجد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نفسه في موقف محرج، على الهواء مباشرة، خلال حفل تجريب أول محرك مروحية تركي محلي الصنع.

وكان من المثير أن محمود فاروق أكشيت، المدير العام لشركة الصناعات الجوية والفضائية التركية “توساش” المنتجة للمحرك لجأ إلى نظيريات المؤامرة لتفسير ما حدث من قصور، خلال لحظات الكشف عن نموذج المحرك، قائلاً: “لن نسامح من يريدون تخريب الحفل”.

ولكن بعد ذلك عمل المحرك مرة أخرى، في الحفل الذي شارك فيه الرئيس وكبار المسؤولين، بينهم وزير الدفاع خلوصي أكار.

وزعم أكشيت لاحقا أن المحرك عمل ولم يتعطل، ولكن لم يتم نقل الصوت مباشرة على الهواء في لحظة تشغيله.

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