أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي أن قطاعًا كبيرًا من الشعب التركي مقتنع بأن الرئيس رجب طيب أردوغان هو المسؤول عن مسار الاقتصاد السيء في البلاد.

في استطلاع رأي أجرته مؤسسة “متروبول” للأبحاث، تم سؤال المواطنين “برأيك من المسؤول عن مسار الاقتصاد السيء في البلاد؟”، فأكد 29.9% من المشاركين أن أردوغان هو المسؤول.

وأوضح 23.6% أن الحكومة هي المسؤولة، في الوقت الذي أشار فيه 10.8% إلى وزير الخزانة والمالية المستقيل برات ألبيراق.

كما قال 4.7% إن قوى خارجية هي المسؤولة، وأوضح 3.6% أن فيروس كوفيد 19 هو السبب.

ووجه سؤال آخر للمشاركين وهو “هل تعتقد أن الاقتصاد والقانون والديمقراطية بحاجة إلى تعديلات جذرية”، فأيد ذلك 49.2% من المنتمين لحزب العدالة والتنمية، وأيده أيضا 79.5% من المنتمين لحزب الحركة القومية.

والمعارضة وصل عدد المطالبين بإصلاحات جذرية في القضاء والاقتصاد من أنصار حزب الشعب الجمهوري 84٪؜ وأنصار حزب الخير 85.8٪؜ وأنصار حزب الشعوب الديمقراطية المؤيد للأكراد 89.6٪؜.