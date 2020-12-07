أثينا (زمان التركية)ـ قال تقرير يوناني إن فرقاطة حربية تركية فرت بعد مطاردة من سلاح البحرية المصري، في البحر الأبيض المتوسط.

وكانت الفرقاطة التركية دخلت منطقة مناورات “ميدوسا 10” العسكرية متعددة الجنسيات قبالة سواحل الأسكندرية، التي تشارك بها هذا العام لأول مرة فرنسا والإمارات العربية المتحدة، مع اليونان وقبرص ومصر.

وقالت قناة OPEN اليونانية إن فرقاطة مصرية اندفعت نحو الفرقاطة التركية للاصطدام بها، لكن القبطان التركي هرب سريعًا مغادرًا المياه المصرية. ونشرت مقطع فيديو يوثق ذلك.

وقالت القناة إنه يعتقد أن الفرقاطة التركية هي السفينة “كمال رئيس”، التي اصطدمت في أغسطس الماضي بالفرقاطة اليونانية “ليمنو”.

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