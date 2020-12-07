أنقرة (زمان التركية) – اتخذت منصة نتفليكس قرارا جديدا بشأن مسلسل “بيت من ورق” (لا كاسا دي بابيل) الذي يحظى بمشاهدة واسعة في تركيا كسائر دول العالم.

وقررت منصة نتفليكس استئناف تصوير مسلسل السرقة والسطو الإسباني الشهير وإعداد نسخة كورية منها، حيث سيشارك في إعداد النسخة الكورية منتج الدراما الأصلي، أليكس بينا، بجانب المخرج الكوري، كيم هونج سون، الذي تولى إخراج مسلسل الضيف (The Ghost) الكوري من إنتاج منصة نتفليكس.

وسيتولى الكاتب الكوري روي يونج جاي كتابة النسخة الكورية.

وتدور أحداث المسلسل الدرام الإسبانية الشهير حول خبير إجرامي ملقب بالبروفيسور يقوم بالتخطيط لأضخم عملية سرقة على الإطلاق بهدف دخول السجن الملكي الإسباني. ولتحقيق هذه العملية سيقوم بتشكيل فريق من ثمانية مجرمين يجيدون عملهم.

وسيحظى الفريق بتدريبات لمدة خمسة أشهر وخلال هذه الفترة سيخططون لعملية السرقة على أكمل وجه واضعين في الاعتبار شتى الاحتمالات.

وسيقوم المجرمون الثمانية باحتجاز رهائن ودخول السجن الملكي الإسباني، غير أنهم سيمرون بأحداث لم تكن في الحسبان داخل السجن.

هذا وحظي الموسم الأخير من الدراما الإسبانية بنسبة مشاهدة بلغت 65 مليون مشاهدة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عرضه.

–