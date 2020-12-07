أنقرة (زمان التركية) – تعجب الكاتب الصحفي التركي مصطفى كارا علي أوغلو، من إصرار تركيا على طلب جرعات من لقاح كورونا الصيني.

وقال كارا منتقدًا في مقال بصحيفة قرار التركية، أنه بعد مداولات كثيرة من قبل الحكومة احتلت تركيا المرتبة 53 عالميا في نصيب الفرد في لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأضاف كارا علي أوغلو أن تركيا الدولة الوحيدة التي طلبت اللقاح الذي طورته الصين، مفيدا أنه لم يتضح بعد سبب لجوء تركيا لهذا الخيار في الوقت الذي تقدمت فيه جميع الدول بطلب لقاحات أكسفورد ومودرنا وفايزر وأسترا زينيكا.

كما أشار إلى أن تركيا طلبت 50 مليون جرعة من اللقاح رغم أن احتياجها من اللقاح يقدر بـ328 مليون جرعة سنويا، ما يعني أن أنقرة لا تريد الاعتماد بشكل فعلي على اللقاح الصيني.

وتساءل كارا علي أوغلو عن ما إن كان سبب إصرار تركيا على شراء لقاح الصين بمثابة رسالة إلى الغرب، قائلا: “هل تسعى تركيا لإرسال رسائل إلى العالم بأنها لم تعد بحاجة إلى أمريكا وإنجلترا وألمانيا وباتت تعتمد على الصين من خلال اختيارها لقاح لم يتم الكشف بعد عن نتائج المرحلة الثالثة من تجاربه؟”.

وفي أشارة إلى وجود فجوة بين إجراءات الحكومة وتصريحات الوزير والمجلس العلمي، حيث يصر المسئولين على إظهار سيطرتهم على الموقف بغض النظر عن أي شئ، قال الكاتب التركي: “هناك فجوة أخرى أيضا بين سياسة الدولة الخاصة باللقاح وبين تصريحات العلماء على شاشات التلفاز. التفاخر لن يفيد وعلينا حذف هذه الفكرة من عقولنا. الناجح في مواجهة الفيروس يتمثل في خفض معدلات انتشار العدوى أولا من ثم القضاء على العدوى تماما. وبناء على هذا المعيار فإن وضع تركيا ليس جيدا”.

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