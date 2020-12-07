أنقرة (زمان التركية) – أعلنت منظمة الحقوقية عن تنظيم مؤتمر لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، وإظهارها للرأي العام الدولي.

المؤتمر الذي تنظمة مؤسسة ”Advocates of Silenced Turkey” التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، سيكون الأكثر شمولية، في الحديث عن الانتهاكات التي عاشها الأتراك خاصة من بعد محاولة انقلاب التي شهدتها تركيا منتصف يوليو 2016.

وتقرر أن يكون موعد المؤتمر يوم 10 ديسمبر الجاري، الذي يوافق أيضا اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وسيعقد المؤتمر عبر الإنترنت بسبب تفشي وباء كورونا.

وسيشارك في المؤتمر محامون ومتخصصون وأكاديميون ونشطاء حقوق الإنسان وصحفيون من حوالي 30 دولة مختلفة، منهما الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا والسويد وتركيا وجنوب إفريقيا وكندا.

وستكون لغة المؤتمر هي الإنجليزية كما سيتم توفير خدمة الترجمة التركية.

ومن بين المشاركين في المؤتمر أسماء بارزة مثل الناشطة الحقوقية ناتالي أفازيان، والنائب البرلماني من حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عمر فاروق جيرجرلي أوغلو، والكتاب الصحفيين عبد الحميد بيليجي، وأحمد نسين، وأرزو يلدز، وبولينت كينيش، وإسر كركاش، وكريم بالجي، وجنكيز أكتار، وإرين كسكين.

وشهدت تركيا قمعا عنيفًا لحقوق الإنسان عقب انقلاب عام 2016، كما أقرت قانونا يعفي من أطلق عليهم “المشاركين في صد المحاولة الانقلابية” من الملاحقة القانونية بخصوص أي جرائم مرتكبة، ما يمنح المتورطين في جرائم حقوقية فرصة الإفلات من العقاب.

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