أنقرة (زمان التركية) – هدد زعيم المعارضة في تركيا رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، رجال الأعمال التابعين الموالين للرئيس رجب طيب أردوغان بمصادرة ممتلكاتهم.

وقال كيليتشدار أوغلو، إنه “بإذن الله في حال وصول حزب الشعب الجمهوري للسلطة، سيضع حدا للمناقصات التي يحصل عليها رجل الأعمال المقربين من حكومة العادلة والتنمية، كما سيضع حدا للسرقة التي تتم”

وتابع رئيس حزب الشعب الجمهوري: “أقولها لكل الشعب التركي، سنؤمم ونأخذ استثمارات العصابة الخماسية التابعة لأردوغان”.

وأشار كيليتشدار أوغلو، إلى أن الحكومة منحت قطر 500 مليار ليرة، بدلا من منحها للتجار، ولم يعط حتى قرش واحد لآلاف التجار، وأعطي خصمًا قدره 90 مليون دولار لشركة قطرية دفعة واحدة.

وندد كيليتشدار أوغلو بمنح حصة في مصنع دبابات لقطر، حيث أكد أن مصنع الدبابات هذا يعد شرف هذا البلد، متسائلا: أي من الدول حول العالم تسلم مصنع دبابات لدولة أخرى؟ متابعا: “إذا كان الأمر هكذا، فإذا أسست قطر مصنع دبابات، فلنقم بالاستفادة منه نحن أيضا”.

وأشار كيلتشدار أوغلو إلى أن أردوغان منح مصنع الدبابات لقطر مجانا، دون الحصول على قرش واحد.

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