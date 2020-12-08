أنقرة (زمان التركية) – انتهت مباراة كرة القدم بين فريقي طرابزون سبور وسيفاس سبور التركيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في إطار المرحلة 11 من الدوري التركي الممتاز.

وأحرز طرابزون سبور الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 45، عبر لاعبه كاليب أوكوبان.

وتمكن هاكان أرسلان من إدراك التعادل لسيفاس في الدقيقة 76.

وعلى الرغم من أن طرابزون سبور لعب بقوة أكبر طوال المباراة، إلا أنه لم يستطع تلبية رغبات المشجعين في هذه المباراة.

وبهذه المباراة، رفع طرابزون سبور رصيده إلى 13 نقطة في المركز 12 مقابل 10 نقاط لسيفاس في المركز 16.

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