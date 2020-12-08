أنقرة (زمان التركية) – رحل الجنرال الأمريكي تشاك ييغر، أول طيار اخترق حاجز الصوت، عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 97 عاما.

وعبر حسابها بموقع تويتر نشرت قرينة الجنرال الراحل فيكتوريا ييغر تغريدة أعلنت خلالها وفاة ييجر في حوالي الساعة التاسعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وأضاف فيكتوريا أن ييغر كان أفضل طيار أمريكي وعاش حياة فريدة مفيدا أن العالم سيتذكره بتراثه المليء بالقوة وحب الوطن والمغامرات الذي تركه خلفه.

حصل تشاك ييغر على عدة جوائز، منها: كأس كولير، صليب الطيران الفخرى، ميدالية الخدمة المتميزة للقوات الجوية، وسام القلب الأرجواني، وسام الحرية الرئاسي، ميدالية النجمة البرونزية، وسام النجمة الفضية، وسام الاستحقاق..

جدير بالذكر أن ييغر كان قد ذكر في سيرته الذاتية عام 1985 أنه لم يتمكن من تحقيق كل ما يرغب فيه غير أنه عندما يحين موعد رحيله عن هذا العالم لن يكون قد ترك الكثير من الأمور لم يحققها قائلا: “إذا تعرضت غدا إلى حادث فلن أرحل وأنا حزين، لأنني استمتعت كثيرا في هذه الحياة”.

هذا وتم تخليد نجاحات ييغر عبر فيلم سينمائي وكتاب حملا اسم “الرجال الحقيقيون”.