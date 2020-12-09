أنقرة (زمان التركية) – أطلقت وزارة الخارجية التركية تحذيرا لقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة الجنرال خليفة حفتر من تداعيات احتجاز سفينة تركية.

وجاء في بيان الخارجية التركية: “نذكر مرة أخرى أنه في حالة استهداف المصالح التركية في ليبيا، فستكون العواقب وخيمة. كما أن هؤلاء العناصر التي ترتكب هذه الأفعال، تعد أهدافًا مشروعة”.

وأكدت وزارة الخارجية التركية أنها تدين بشدة هذا الإجراء، مشددة على ضرورة السماح للسفينة بمواصلة طريقها بدون تأخير.

وكان الجيش الوطني الليبي أعلن مساء الاثنين (7 ديسمبر) أنه اعترض يوم الأحد سفينة ترفع العلم الجامايكي ويملكها تركي.

وقال “الجيش الوطني الليبي” إن الباخرة التجارية المسماة مبروكة دخلت “منطقة عمليات عسكرية”، ومن هناك تم سحبها إلى ميناء رأس الهلال وبدأ التحقيق بشأنها، علمًا أن طاقمها كان يضم 17 شخصا، بينهم تسعة بحارة أتراك.

وتحمل السفينة على متنها أدوية، وكانت متجهة إلى مصراتة.