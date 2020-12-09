أنقرة (زمان التركية) – حطم أحد الأشخاص 5 أجهزة صراف آلي في منطقة بيكوز بمدينة إسطنبول بمطرقة حديدة يحملها بيده، وأرجع البعض السبب إلى انعكاس الأزمة الاقتصادية، التي تشهدها تركيا، على الحالة النفسية للرجل.

وأصيب المارة بحالة من الصدمة فور رؤيتهم تحطيم المواطن لماكينات الصرف الآلي بمطرقة في يده في بلدة كافاجيك التابعة لمنطقة بيكوز بمدينة إسطنبول.

أحد المواطنين سجل الموقف من داخل سيارته عبر هاتفه المحمول.

وفور تلقيها بلاغا انتقلت فرق الشرطة إلى موقع الحادث، حيث قامت باعتقال الشخص الذي حطم خمس ماكينات صرف آلي ولم يتم الكشف عن اسمه.

وتشير المعلومات الواردة إلى أن الرجل أقدم على تحطيم ماكينات الصرف الآلي احتجاجا منه على عجزه عن سداد ديونه بسبب الأزمة الاقتصادية وهو ما أصابه بالاكتئاب.

هذا وصدم أحد المواطنين عندما توجه إلى ماكينات الصرف الآلي لسحب النقود قائلا: “نعمل في المركز الرياضي بالأعلى وقدمنا لسحب النقود، غير أننا رأينا الماكينات بهذه الحالة. ووفقا لما بلغ مسامعي فإن الشرطة قامت باعتقال المتسبب في هذا”.

وقفز التضخم في تركيا خلال نونبر الماضي إلى 14 بالمئة، بأعلى مستوى له منذ أغسطس 2019 في ظل انخفاض قيمة الليرة.

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