أنقرة(زمان التركية) – على الرغم من أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يزعم في كل مناسبة أن القضاء التركي حر مستقل، إلا أنه يدلي بتصريحات من حين لآخر تثبت عكس مدعاه بالفعل.

نصب أردوغان نفسه قاضيًا وحكم على صلاح الدين دميرطاش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي والمعتقل حاليا في سجن سيليفري بالإرهاب، مؤكدًا أنه إرهابي ولا يمكن إطلاق سراحه.

وأعطى أردوغان خلال تصريحات له قبيل زيارته للعاصمة الأذربيجانية باكو أمس الأربعاء، تعليمات للقضاء التركي بعدم إطلاق سراح دميرطاش.

أردوغان قال في تصريحاته: “طبعا ليس لي حق التدخل في عمل القضاء، لكن يجب أن يعلم الجميع أنه إذا كان هناك إرهابي مثل صلاح الدين دميرطاش، فلا يمكن لأحد حماية حقوقه المزعومة. فلا يوجد شيء من هذا القبيل”.

وتابع: “أعتقد أن قضاءنا لن يهيئ مثل هذه الفرصة لإرهابي مثل صلاح الدين دميرطاش. فهو من المتورطين في أحداث كوباني، ومرتكب تفجير ديار بكر، ومرتكب مقتل الطفل ياسين بورو”، على حد زعمه.

وتساءل أردوغان قائلاً: “هل يجب على القضاء تجاهل كل هذا، هل يجب علينا أن نتجاهل هذا؟”، مؤكدا أنهم سيظلون يكافحون حتى النهاية ضد الإرهاب، ولن يفتحوا الطريق لمثل هذا الإرهابي دميرطاش، على حد قوله.