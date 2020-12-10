أنقرة (زمان التركية) – طالب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرغ، زعماء الاتحاد الأوروبي بانتهاج موقف إيجابي من الخلافات مع تركيا.

وأوضح ستولتنبرغ أن هناك خلافات مع تركيا يجب مناقشتها، لكن في الوقت نفسه يجب إدراك أن تركيا جزء من الحلف والعائلة الغربية.

وشدد الأمين العام للناتو على أن الجميع يحتاج إلى انتهاج موقف إيجابي أثناء النظر في الخلافات المتعلقة بتركيا في قمة زعماء الاتحاد الأوروبي.

وأشار ستولتنبرغ إلى أن الحلف وضع آلية لفض النزاع بين تركيا واليونان تستند إلى هذا النهج الإيجابي.

كما ثمن ستولتنبرغ دور تركيا في محاربة تنظيم داعش، خاصة على حدودها مع سوريا والعراق، فضلا عن دورها في استضافة اللاجيئن.

ويجتمع اليوم رؤساء دول الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن يتم اتخاذ قرارات تتعلق بفرض عقوبات على تركيا بسبب أنشطة في شرق المتوسط يصفها المجتمع الدولي بالاستفزازية.