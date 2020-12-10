أنقرة (زمان التركية) – كشفت المعطيات أن تركيا تصدرت دول العالم في الحوالات النقدية المرسلة إلى الخارج.

وذكر نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة أنقرة، بولنت كوش أوغلو، أنه خلال الفترة بين عامي 2016 و2019 تم نقل 17 ألف حساب بقيمة مليون دولار إلى خارج تركيا، مفيدا أن تركيا أكثر دولة تغادرها الثروات حول العالم.

وفي كلمته خلال جلسات مناقشة الموازنة بالبرلمان التركي، ذكر كوش أوغلو أن تركيا تواجه مشكلة ثقة في الاقتصاد والقضاء، وأن المستثمر الأجنبي يفتقر للثقة في السلطات التركية.

وأضاف قائلا: “إن كنت تمتلك مليار دولار حاليا هل كنت تستثمر في هذا البلد؟ يمكن للسلطات أن تصادر أموالك في أي لحظة استنادا إلى بلاغ من شخص مجهول. وقد تخسر استثمارك بحجة أنك إرهابي أو من أنصار حركة الخدمة”.

وفيما يخص الأموال المرسلة إلى الخارج، ذكر كوش أوغلو أن دراسة معهد صندوق الثروة السيادي كشفت عن نقل نحو 17100 حساب بقيمة أكثر من مليون دولار من تركيا إلى الخارج خلال الفترة بين عامي 2016 و2019، مشيرا إلى تصدر تركيا دول العالم في الثروات المنقولة إلى الخارج.

وأضاف كوش أوغلو أن تركيا كانت الدولة صاحبة أعلى ثروة من بين دول الشرق الأوسط قبل 10 سنوات، وكانت تتصدر دول المنطقة من حيث الدخل القومي، غير أنها أصبحت حاليا تحتل المرتبة الرابعة.

هذا وصرح كوش أوغلو أن ثروات الأتراك في الخارج أصبحت تبلغ اليوم نحو 200 مليار دولار على الأقل، لافتًا إلى إعلان وزير المالية السابق، محمد شيمشك أن الأتراك كانوا يمتلكون بالخارج نحو 130 مليار دولار.