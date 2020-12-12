أنقرة (زمان التركية) – قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إنها لا تستبعد تمديد حظر تصدير الأسلحة إلى تركيا.

وخلال تصريحات لميركل عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أوضحت أن إمكانية تمديد حظر تصدير الأسلحة الألمانية إلى تركيا وارد، مشيرة إلى أنه يجب المناقشة مع دول الناتو حول هذه المسألة أيضا.

وأشارت ميركل إلى أنهم في انتظار تقرير من مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بشأن توسيع محتمل لعقوبات الاتحاد الأوروبي على تركيا.

ومن المنتظر أن يكون التقرير متاحاً بحلول مارس/ آذار المقبل.

وكان زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة، اتفقوا على إعداد عقوبات محدودة ضد أفراد أتراك بسبب اعتراض اليونان وقبرص على أعمال تنقيب تركية لكنهم أجلوا تطبيق أي إجراءات أشد حتى مارس.

وتحظر الحكومة الألمانية منذ الهجوم العسكري التركي على أكراد سوريا العام الماضي، وحتى الآن أي صفقات أسلحة جديدة إلى تركيا من أجل عدم استخدامها بالحرب في سوريا، بينما لا تزال الصفقات القديمة سارية ومن بينها ما يخص تسليح القطاع البحري.

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