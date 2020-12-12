أنقرة (زمان التركية) – رفضت أوكرانيا طلب اللجوء الذي قدمه النقيب السابق بالقوات الخاصة في الجيش التركي نوري جوكهان بوزكير، والذي اعترف بأنه اشترك في تهريب أسلحة إلى سوريا بتعليمات جهاز المخابرات التركي.

واستأنف بوزكير على قرار وضعه تحت الإقامة الجبرية، وتم رفضه مجددا في الـ8 من ديسمبر الجاري، من قبل المحكمة العليا في أوكرانيا، كما تم رفض طلب اللجوء الذي تقدم، الت وبالتالي يمكن بمقتضى هذا الرفض إعادة بوزكير إلى تركيا.

وكانت السلطات الأوكرانية فرضت على بوزكير الإقامة الجبرية لاستمرار محاكمته بطلب من تركيا والشرطة الدولية.

وكان بوزكير قد كشف عن تزويد حكومة حزب العدالة والتنمية المناطق الساخنة في آسيا وأفريقيا بكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة بشكل غير قانوني.

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وكشف بوزكير أن أموال الأسلحة، كانت تأتي من قطر في حاويات، حيث أرسلت الدوحة 7 حاويات مليئة بالدولارات إلى تركيا، وبعدها تم نقلها لقاعدة عسكرية، مؤكدا أنه لو لم يرَ المشهد بنفسه لما صدق، ونشر مقطع فيديو يظهر الحقائب المحتوية على الدولارات القادمة من قطر.

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