أنقرة (زمان التركية) – ردت تركيا على استدعاء وزارة الخارجية الإيرانية، السفير التركي لدى طهران بالمثل، حيث استدعت الخارجية التركية السفير الإيراني في أنقرة.

وأعربت الخارجية التركية للسفير، عن استيائها إزاء “ادعاءات لا أساس لها” وجهتها طهران بحق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وكانت الخارجية الإيرانية استدعت السفير التركي، وطالبت أنقرة بتقديم إيضاحات فورية على مقطوعة شعرية قالها أردوغان، مشيرة إلى أن مرحلة الأطماع التوسعية، قد ولت وأن إيران لا تسمح لأحد بالنيل من سيادتها، ولن تتنازل عن أمنها القومي قيد أنملة.

كما شددت الخارجية على أن إيران لن تسمح لأي طرف باستهداف وحدة أراضيها، ولن تتوانى عن الدفاع عن أمنها القومي.

وكان بيت الشعر الذي قاله أردوغان خلال حضوره عرض عسكري في أذربيجان، جزء من قصيدة للشاعر الأذربيجاني محمد إبراهيموف، تراها إيران دعوة انفصالية، كونها تتحدث عن أهمية نهر أرس للشعب الأذربيجاني.

ويقطع نهر أرس الحدود بين إيران وأذربيجان، وتعيش على إحدى ضفتيه أقلية أذرية تركية في شمال إيران.