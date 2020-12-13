أنقرة (زمان التركية) – انتقد قيادي في حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، اتفاقية المياه التي وقعتها تركيا مؤخرا مع قطر، متسائلا “كيف نبرم اتفاقية مياه مع قطر التي تعاني من الجفاف؟”.

مراد باقان المتحدث باسم لجنة البيئة في حزب الشعب الجمهوري، قال إن تركيا تحتل المرتبة 32 من بين الدول التي تعاني من ندرة المياه، ورغم ذلك عقدت أنقرة اتفاقية لإدارة المياه مع قطر التي تحتل المرتبة الأولى في ندرة المياه.

وتابع باقان: “تركيا من بين الدول التي تعاني من شح مائي، في المستقبل سنكون من الدول الفقيرة مائيا. لدينا ما يقرب من 300 بحيرة. تقريبا جميع البحيرات إما جفت أو منكمشة أو أصبحت غير صالحة للاستعمال بسبب التلوث”.

ويشير باقان إلى أن تركيا لديها 1.3 مليون هكتار من الأراضي الرطبة المفقودة، وهو ما يعادل 3 أضعاف خسارة بحيرة فان. لذلك ماذا فعلت؟ أبرمت اتفاقية لإدارة المياه مع قطر، ليكون الماء من عندنا، والإدارة من قطر.

وأبرمت تركيا وقطر، أواخر الشهر الماضي، 10 اتفاقيات في مجالات مختلفة. وتضمنت الاتفاقيات إنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة، والتعاون في مجال إدارة المياه، وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي، والتعاون في مجالات الأسرة والمرأة والخدمات الاجتماعي.

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