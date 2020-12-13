(زمان التركية)ــ تنظيف الجسم من النيكوتين أمر غير سهل لكنه غير مستحيل، ويتطلب إرادة بالإضافة إلى تدخل طبي. إليكم في ما يأتي طريقة تنظيف الجسم من النيكوتين:

تشمل طريقة تنظيف الجسم من النيكوتين عدة خطوات، وهي كالآتي:

1. اتخاذ القرار

يعد ترك التدخين والتخلص من النيكوتين تحدي صعب، ويجب قبل اتخاذ القرار تحديد الهدف من تركه والأسباب التي دعتك إلى ذلك للالتزام بالخطة.

تعد محاولات تنظيف الجسم من النيكوتين التي فشلت سابقًا فرصة لزيادة نسبة النجاح في المرات المقبلة.

2. اختيار اليوم المناسب لترك التدخين

يجب تحديد اليوم المناسب لترك التدخين بناءً على الظروف المناسبة، كأن لا يكون هناك حدث مهم في ذلك اليوم، وأن يكون خالي من التوتر النفسي.

3. التخلص من المحفزات

يفضل التخلص من جميع المحفزات التي من شأنها تحفيز الفرد على الرجوع إلى التدخين، مثل: مطفأة السجائر، والولاعة، وعيدان الكبريت.

4. التعامل مع محفزات النيكوتين

يوجد عدة عوامل يمكن أن تعمل على تحفيز الشخص على التدخين، وهو المصدر الرئيس للنيكوتين، إليكم في ما يأتي طريقة تجاوز هذه العوامل:

القهوة الصباحية: لتجنب التدخين في الفترة الصباحية يمكن احتساء القهوة في العمل، حيث لن يسمح لك الوقت والمكان للتدخين معها.

قيادة السيارة: يمكنك تشتيت تركيزك عن التدخين أثناء القيادة من خلال تغيير الطريق وبذلك سيصب جل انتباهك في الطريق.

استخدام الهاتف المحمول: يمكنك الاحتفاظ بكرات منع التوتر (Stress Balls) بجانبك أثناء استخدام الهاتف المحمول.

الانتهاء من تناول الطعام: يمكنك القيام بالعديد من الأعمال التي من شأنها أن تلهيك عن التدخين بعد تناول الطعام،مثل: المشي، وتفريش الأسنان.

5. تخزين الإمدادات من الطعام والدواء

يمكن للأطعمة، مثل: الخضار، والفاكهة أن تساعد في إشغالك عن التدخين.

كما أنه لا يسمح باستخدام الأدوية التي تعمل على تنظيف الجسم من النيكوتين إلا باستشارة الطبيب.

6. إعطاء الأهمية لأول أسبوعين

يعد أول أسبوعين بعد قرار التخلص من النيكوتين هما الأهم، لذا من الأفضل لو ابتعدت خلالهما عن محيط الأصدقاء كثيري التدخين.

كما أنه من المهم التدريب على قول (لا شكرًا، أنا لا أدخن)، وربما قد تستفيد من التعزيز الذاتي لنفسك.

7. تغيير أسلوب الحياة

يوجد عدة أمور تتعلق بأسلوب الحياة يمكن اتباعها للتخلص من النيكوتين والتي تشمل:

شرب كميات وافرة من الماء.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحفاظ على نظام صحي غذائي غني بمضادات الأكسدة.

أدوية تنظيف النيكوتين من الجسم

بعد الحديث عن طريقة تنظيف الجسم من النيكوتين، سنتطرق للحديث عن الأدوية التي تساعد على ذلك، والتي تم إقرارها من قبل منظمة الغذاء والدواء بعد الاتفاق على أن فوائدها أكثر من مضارها، وهما نوعان:

1. دواء فارينيكلين (Varenicline tartrate)

يعمل دواء فارينيكلين من خلال الارتباط مع مستقبلات النيكوتين في الدماغ، ويساعد في الإقلاع عن التدخين، لا يوصى به لمن هم دون 18 عام.

يرافق هذا الدواء بعض الاثار الجانبية، التي تشمل ما يأتي:

الإمساك.

صعوبة في النوم.

القيء والغثيان.

الغازات.

كوابيس ليلية.

2. دواء بوبروبيون (Buproprion hydrochloride)

دواء بوبروبيون هو أحد الأدوية الخالية من النيكوتين والتي تستخدم لتنظيفه من الجسم، لكن لا تزال الية عمله مجهولة.

لا ينصح به للأطفال أو حتى المراهقين لمن هم أقل من سن 18.

أكثر الأعراض المرتبطة بهذا الدواء شيوعًا هي: جفاف الفم، والأرق، كما أن هذا الدواء يعمل مثل الأدوية المضادة للاكتئاب، لذا يجب النقاش مليًا مع الطبيب قبل الإقبال على استخدامه.

الأعراض الانسحابية للتخلص من النيكوتين

يوجد عدة أعراض سوف يتم التعرض لها عند ترك النيكوتين، وتشمل الاتي:

زيادة الشهية.

الحاجة الماسة للنيكوتين.

السعال.

الصداع والدوار.

الإمساك.

الإعياء العام.

الشعور بالغضب.

صعوبة في التركيز.

المدة التي يحتاجها الجسم للتخلص من النيكوتين

تعتمد المدة التي يحتاجها الجسم للتخلص التام من النيكوتين على عدة عوامل، تشمل الاتي:

العمر: تزيد المدة مع التقدم في العمر، خصوصًا فوق 65 عام.

الجنس: تحتاج النساء إلى مدة أقل للتخلص من النيكوتين.

مدة التدخين: تزدادد المدة التي يحتاجها الجسم للتخلص من النيكوتين كلما زادت الفترة التي دخن فيها الشخص خلال حياته.

عمومًا تعد فترة أسبوعين فترة تقريبية يحتاجها الجسم ليتخلص من النيكوتين.

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