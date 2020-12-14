الرياض (زمن التركية)ــ تعرضت إحدى ناقلات النفط أثناء تفريغ شحنتها في ميناء جدة بالسعودية لقصف أسفر عن انفجار.

وقالت شركة هافنيا للشحن في بيان إن “مصدر خارجي” ضرب السفينة مما تسبب في انفجار وحريق على متن الناقلة “بي دبليو راين” التي ترفع علم سنغافورة.

أضاف البيان: “من المحتمل أن يكون بعض النفط قد تسرب من السفينة، لكن لم يتم تأكيد ذلك، وتشير الأجهزة حاليا إلى أن مستويات النفط على متن السفينة عند نفس المستوى الذي كانت عليه قبل الحادث”.

ولم يسفر الحادث الذي وقع في الساعة 00:40 بالتوقيت المحلي، عن إصابة أي من أفراد طاقم الناقلة الـ 22.

وتم إخماد الحريق، بمساعدة فرقة إطفاء على البر وزوارق سحب.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الحادث بعد.

وتنفذ مليشيات “الحوثي” في اليمن هجمات على أهداف استراتيجية في السعودية من حين لآخر.

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