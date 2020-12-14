أنقرة (زمان التركية) – اتهم البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، تحالف الجمهور الحاكم الذي يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، بالمسئولية عن إشعال التوترات بين الأتراك والأكراد على حد سواء.

وتناول جرجرلي أوغلو خلال كلمة له بالبرلمان التركي واقعتي تعذيب طالب الكلية الجوية المعتقل محمد علي تاش، ومقتل المواطن الكردي أوزجان أرباش، كمثال.

وأوضح البرلماني التركي أن تاش تم تعذيبه في سجن سيليفري على يد ضابط و4 حراس، مشيرا إلى أن تاش مجرد ابن لأسرة تركية بسيطة من مدينة قيصرى التركية، ووالده عامل نظافة. وهو عمره 19 عاما، وجهت إليه اتهامات بالمشاركة في الانقلاب العسكري، رغم أنه مجرد طالب ولم يطلق حتى رصاصة واحدة من مسدسه، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد.

وأكد جار التركي أن هناك المئات من الشباب الذين تحولت حياتهم لـ”السواد”، بسبب تحالف الجمهور الحاكم.

وأشار النائب المعارض إلى أن الشاب الثاني هو الكردي أوزجان أرباش وهو من مدينة حكاري، تم قتله على يد قوات الأمن في المدينة، ولم يتم الكشف عن ملابسات الواقعة ولا معاقبة أي شخص حتى اليوم.

وأكد النائب على أن حزبهم يسعى جاهدًا لوضع حد للاقتتال بين الأكراد والأتراك، ودفعهم للسلام” أضاف “ولكن بسبب تحالف الجمهور بين حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، فإن الدماء التركية والكردية تراق، مضيفا أنهم سيسعون جاهدين لعدم اضطهاد الشباب الأتراك والأكراد؛ وسيحاولون حتى لا يحكم على أحدهما بالسجن المؤبد والآخر لا يقتل”.

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