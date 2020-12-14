أنقرة (زمان التركية) – استنكر البرلماني السابق عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، سري ساكيك، دعوات رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، لحل الحزب ، قائلا: “لا معنى ولا جدوى لإغلاق حزبنا، حيث سنؤسس حزبا جديدا في غضون 24 ساعة وسنواصل نضالنا”.

وفيما يخص القضية الكردية أفاد ساكيك أن تركيا قد تشهد مفاوضات سلام كردي جديدة على غرار ما حدث بين أعوام 2011 و2015، مؤكدا أن تركيا مجبرة على هذا الأمر.

وخلال حديثه مع موقع ميديا سكوب (Medyascope.tv) تطرق ساكيك إلى دعوة بهجلي لإغلاق الحزب الكردي، حيث ذكر أن إغلاق الحزب ليس حلا للأزمة، وأن السلطات التركية أغلقت حتى اليوم تسعة أحزاب كردية، وتتحدث حاليا عن إغلاق الحزب العاشر قائلا: “حتى وإن لم تتبقى أحرف بالأبجدية سنقوم بشراء أحرف جديدة وسنؤسس حزبا جديدا في غضون 24 ساعة وسنواصل نضالنا. هم أكثر من يعلم أن إغلاق الحزب ليس حلا”.

وأكد ساكيك أن تركيا تشهد مرحلة مؤلمة جدا، وأن عالم السياسة قادر على تجاوز هذه المرحلة بحل المشكلات العالقة.

هذا وأشار ساكيك إلى حديث رئيس غرفة التجارة والصناعة في مدينة ديار بكر، محمد كايا، عن استعداد السلطات التركية لمفاوضات سلام كردي جديدة قائلا: “قد تشهد تركيا مفاوضات سلام كردي جديدة، فتركيا مجبرة على هذا. وبالأمس أدلى رئيس غرفة التجارة والصناعة في ديار بكر بتصريحات في هذا الصدد، كما بلغت مسامعنا أنباء عن هذا الأمر. وهذا ما يجب أن يحدث”.

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