أنقرة (زمان التركية) – أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيستخدم الفيتو ضد مسودة موازنة الدفاع التي تتضمن عقوبات على تركيا.

وأرجع ترامب سبب استخدامه الفيتو ضد حزمة العقوبات على تركيا إلى كونها تصب في صالح الصين.

وقد لا يتم احتساب فيتو ترامب نظرا لتصويت ثلثي مجلسي الشيوخ والنواب لصالحها.

هذا وتقترح مسودة موازنة الدفاع فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة الدفاع الصاروخية الروسية الاس 400.

تستعد الإدارة الأمريكية لفرض سلسلة عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة الدفاع الصاروخي التركية اس 400 وذلك ف

وتُطالب حزمة العقوبات في إطار قانون مكافحة أعداء أمريكا (CAATSA)الرئيس الأمريكي بتنفيذ خمسة على الأقل من بين العقوبات الاثنتي عشر الواردة في الحزمة خلال ثلاثين يوما. وتتضمن الحزمة بعض العقوبات التي ستؤثر بشكل عنيف على الاقتصاد التركي، بينما تقتصر بعض العقوبات على الإجراءات التي تستهدف مؤسسات وأشخاص.

وفيما يلي سرد للعقوبات الاثنتي عشر الواردة في الحزمة التي تم تشريعها رسميا بتوقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عليها عقب تمرير الكونغرس لها:

– قطع مساعدات بنك التصدير والاستيراد المقدمة للشخصيات والمؤسسات الواردة المعاقبة

– منع إصدار رخص تصدير السلع والتكنولوجيا

– عدم منح قروض من المؤسسات المالية الأمريكية

– عدم منح قروض من المؤسسات المالية الدولية

– عدم السماح للمؤسسات المالية بالتسوق المباشر عبر البنك المركزي الأمريكي

– عدم إبرام اتفاقيات أو مناقصات مع المؤسسات أو الشخصيات الوارد ذكرها ضمن العقوبات

– حظر إجراء المعاملات عبر العملات الأجنبية

– حظر التحويلات الدائنة أو المدفوعات بين البنوك والمؤسسات المالية

– حظر امتلاك المؤسسات أو الأشخاص الوارد ذكرها ضمن العقوبات لعقارات داخل الأراضي الأمريكية

– حظر شراء الأشخاص والمؤسسات الأمريكية القروض أو رؤوس الأموال من المؤسسات أو الأشخاص الوارد ذكرها ضمن العقوبات

– حظر دخول الأشخاص الوارد ذكر اسمها بالعقوبات إلى الأراضي الأمريكية

– فرض عقوبات على مسؤولين بارزين يتولون أعمال مشابهة للأشخاص والمؤسسات الواردة ضمن العقوبات. –

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