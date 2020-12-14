أنقرة (زمان التركية) – قضت محكمة تركية بالسجن 9 سنوات على روجدا ناظليلار، عمدة بلدية قوجاكوي، المنتمية لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.

أصدرت الحكم على ناظليلار، المحكمة الجنائية العليا الحادية عشرة في ديار بكر ذات الأغلبية الكردية، بعد اتهامها بالانتماء لتنظيم إرهابي مسلح.

وخلال جلسة المحكمة التي لم تحضرها ناظليلار، أكد المحامون على أن موكلتهم ليست مذنبة، مطالبين ببراءتها، ولكن قضت المحكمة بالسجن عليها.

وفي لائحة الاتهام المعدة ضدها ورد أن ناظليلار استضافت إرهابيين تابعين لحزب العمال الكردستاني في منزلها.

وكانت ناظليلار تم إدانتها في 22 أكتوبر الماضي.

وحتى مارس/ آذار 2020 تموز عزل 47 رئيس بلدية منتمي للحزب الكردي، خلال عام واحد فقط.

وفي يونيو/ حزيران الماضي انتقدت لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا، عمليات عزل رؤساء البلديات في جنوب شرق تركيا وتعيين وصاة بدلًا منهم، وقالت إن ذلك مخالف لمعايير ومبادئ الديمقراطية.

اللجنة دعت الحكومة التركية لإلغاء قرارات عزل رؤساء البلديات والرجوع عنها، مشيرة أن تداعيات حالة الطوارئ لا تزال مستمرة بالرغم من انتهائها.

وبعد انتخابات المحليات التي أجريت في 31 مارس 2019 أطلقت وزارة الداخلية في أغسطس العام الماضي، حملة لإقالة رؤساء البلديات الكردية المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي بدأتها من من ديار بكر وماردين وفان، وتعيين وصاة منتمين لحزب العدالة والتنمية، في تكرار لنفس الإجراءات التي تم اتخاذها بعد انقلاب عام 2016.

وخلال الانتخابات المحليات الأخيرة تمكن أعضاء الحزب الكردي من الفوز بـ 65 بلدية، إلا أنه لم تمر 6 أشهر عليهم في المنصب حتى فرضت وزارة الداخلية الوصاية على 40 بلدية وعزل 7 بقرارات قضائية، وتم اعتقال 19 من هؤلاء، وفق ما كشف سليمان صويلو وزير الداخلية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

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