أنقرة (زمان التركية) – ارتفع سعر لتر البنزين في تركيا، بمقدار 21 سنتًا اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

كما ارتفع سعر السولار بمقدار 15 سنتًا، لكن هذه الزيادة تم تعويضها بخفض في ضريبة الاستهلاك الخاصة.

وفعلت تركيا هذا العام آلية “المقياس المنزلق” في أسعار البنزين لأول مرة، والذي يتيح تعويض الزيادة في السعر بخفض في ضريبة الاستهلاك الخاصة إذا ارتفع سعر البيع إلى مستوى معين.

وبعد هذه الزيادة، سيكون سعر البنزين المباع بمتوسط ​​7.10 ليرات في أنقرة 7.27 ليرة للتر. وسيرتفع سعر لتر البنزين من 7.09 ليرة إلى 7.26 ليرة في اسطنبول ومن 7.15 ليرة إلى 7.32 ليرة في إزمير.

ويتم تحديد أسعار الوقود في تركيا بناء على متغيرات سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية الليرة، ووفق متوسط أسعار المنتجات المصنعة في أسواق منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تعتبر تركيا جزءًا منها.

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