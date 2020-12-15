أنقرة (زمان التركية) – وصل سعر الفائدة في تركيا إلى 18 بالمائة ابتداء من أمس الاثنين 14 ديسمبر، وفق ما كشف ثلاثة من كبار المصرفيين الأتراك.

وأوضح المصرفيون، أنه بهذا الرقم، تكون هناك زيادة قدرها 3 نقاط في سعر الفائدة عن الشهر الماضي، حيث كانت 15% فقط.

وبعد قيام البنك المركزي التركي الشهر الماضي برفع سعر الفائدة إلى 15%، استمرت الزيادة في سعر الفائدة من 15% إلى 16% و16.5%، ثم إلى 18%.

وتطمح تركيا من خلال خطوة رفع الفائدة، إلى كبح جماح التضخم، وسط عجز حكومي في وقف ارتفاع الأسعار، خاصة السلع الرئيسة في الأسواق المحلية بالبلاد.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أدلى بتصريحات أمس الاثنين، قال فيها إن تركيا تعمل لدفع أسعار الفائدة للانخفاض إلى مستويات “ملائمة” للأسواق داعيا الأتراك إلى تحويل مدخراتهم إلى الليرة.

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