أبوجا (زمان التركية)ــ أعلنت منظمة بوكو حرام المتطرفة في نيجيريا مسؤوليتها عن هجوم مسلح على مدرسة داخلية في منطقة كانكارا في ولاية كاتسينا شمال البلاد في 11 ديسمبر وأعلنت أن الطلاب مختطفين لديها.

وقال أبو بكر شكوى زعيم بوكو حرام في رسالة صوتية “إخواننا وراء عملية الاختطاف في كاتسينا”.

وبينما تمكن مئات الطلاب من الفرار من الميليشيا في الهجوم، وفقا لشهود عيان، تم اختاطف العديد من الطلاب على يد مهاجمين على دراجات نارية. وفقًا للمعلومات التي قدمها المسؤولون النيجيريون، هناك 333 طالبًا في عداد المفقودين حاليًا.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان حول الموضوع، بالإفراج الفوري عن الأطفال المختطفين. من ناحية أخرى، يتزايد قلق العائلات. وفي حديثه إلى وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، صرح أب بأنه لا يمكنه سماع أخبار طفليه وقال: “كنت أتوقع أن تبلغني السلطات، لكن حتى الآن لم نتلق أي أخبار”. بدأ الجيش عملية البحث عن الطلاب.

وندد الرئيس النيجيري محمد بخاري بالهجوم وأمر بأعلى مستوى من الإجراءات الأمنية في المدارس الأخرى. وأغلقت المدارس في كاتسينا بعد الهجوم.

برزت منظمة بوكو حرام في الصدارة بعد اختطاف 276 فتاة في مدينة شيبوك شمال نيجيريا عام 2014. تمكنت 57 فتاة من الفرار من المنظمة وتم إنقاذ 107 فتاة. لم ترد أي أخبار عن 112 منهن حتى الآن.

خطفت منظمة بوكو حرام المتطرفة ما لا يقل عن ألف طفل منذ عام 2013، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

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