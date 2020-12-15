أنقرة (زمان التركية)ـــ ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة اليوم الثلاثاء ولاية وان شرق تركيا.

ووقع الزال عند 00.58، وكان مركزه في منطقة توسبا الريفية على عمق 9.2 كيلومترات بحسب إدارة الكوارث والطوارئ.

ولم تقع خسائر في الأرواح والممتلكات في جراء الزلزال الذي بلغت قوته 4.7، بحسب بيان حاكم وان.

قال محمد أمين بيلمز، محافظ ونائب رئيس بلدية العاصمة ، لوكالة الأناضول، إن الفرق تواصل فحصها في الأحياء الريفية بالمنطقة، التي تعد مركز الزلزال.

كما وقع زلزال آخر بقوة 4 درجات على مقياس ريختر في بحر ايجه قبالة خليج كوساداسي في ولاية آيدن .

وفقًا لإدارة الكوارث والطوارئ، وقع الزلزال بقوة 4 درجات عند الساعة 05.45 على بعد 3.86 كيلومترات قبالة خليج كوساداسي.

ووقع على عمق حوالي 7.08 كيلومترات من سطح البحر.

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