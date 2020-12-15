أنقرة (زمان التركية) – تواجه أمينة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، جنان كفتانجي أوغلو، عقوبة السجن، بسبب صورة التقطتها.

الادعاء العام طالب بسجن كفتانجي أوغلو ما لا يزيد عن 10 سنوات ونصف ولا يقل عن 9 أشهر، بسبب صورة لمنزل مسئول الاتصالات بالرئاسة التركية، فخر الدين التون، بعد رفع الأخير شكوى قضائية ضدها.

وتتضمن لائحة التهم الموجهة ضد كفتانجي أوغلو “التحريض على ارتكاب الجريمة “.

القصة، بدأت في أبريل الماضي، بعد أن رفع حزب الشعب الجمهوري شكوى قانونية ضد ألتون بعد أن أبلغت بلدية إسطنبول بوقف أعمال البناء غير القانونية على أرض يملكها ألتون في منطقة أوسكودار بالمدينة، ونشرت صورًا لموقع البناء على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعقب ذلك، رفع ألتون شكوى قانونية خاصة به ضد كفتانجي أوغلو بعد أن دافعت عن تصرفات البلدية وافقت صورة للمنزل المخالف في تغريدة على تويتر.

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