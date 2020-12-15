القاهرة (زمان التركية)ــ أعلنت منظمة الصحة العالمية أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي اكتشفت في بريطانيا هذا الأسبوع سريعة الانتشار ولكن الفيروس لا يمثل خطورة أكبر.

وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أعلن، كان قد أعلن الإثنين، التوصل لما وُصف بأنه «نوع جديد من وباء كورونا ربما يكون مرتبطا بالانتشار الأسرع للفيروس في جنوب شرق البلاد».

الوزير هانكوك صرح أمام البرلمان بتسجيل أكثر من 1000 إصابة بكورونا في الأيام القليلة الماضية، ومعظمها في جنوب البلاد.

ولفت الوزير البريطاني في هذا السياق إلى أن «التحليل الأولي يشير إلى أن هذا الفيروس المتغير ينمو بشكل أسرع».

هانكوك لفت إلى أنه لا يوجد «حاليا ما يشير إلى أن النوع الجديد من الفيروس قد يسبب مرضا خطيرا»، مشيرا أيضا إلى عدم ترجيح أن تتغلب هذه الطفرة الجديدة على اللقاح المضاد.

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