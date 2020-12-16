أنقرة (زمان التركية)- أعرب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، عن أسفه جراء فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على تركيا، مطالبا أنقرة وواشنطن بالبحث عن حلول إيجابية للأزمة.

وقال ستولتنبزع: “يؤسفني أننا في وضع يفرض فيه حلفاء الناتو عقوبات على بعضهم البعض”، مؤكدا أنه أوضح من قبلُ قلقه من شراء تركيا منظومة الصواريخ الروسية إس-400”.

وأكد الأمين العام للناتو أن قرار فرض واشنطن عقوبات على تركيا قرار وطني، إلا أن شراء أنقرة صواريخ إس-400، لا يتوافق مع نظام حلف الناتو، فلا يمكن دمجها مع نظام الدفاع الجوي والصاروخي لحلف الناتو.

وأشار الأمين العام إلى أن هناك محادثات لحصول تركيا على أنظمة تتماشى مع الناتو مثل”Patriot ,SAMP-T”، وهذه الأنظمة من شأنها تعزيز نظام الدفاع الجوي التركي، وهي متوافقة مع الناتو.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية مساء الاثنين الماضي عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير.

وتشمل العقوبات حظرا على جميع تراخيص وتصاريح التصدير الأمريكية إلى إدارة الصناعات الدفاعية التركية وتجميد الأصول وقيود التأشيرة على الدكتور إسماعيل دمير، رئيس الإدارة، وأشخاص آخرين.

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