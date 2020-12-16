أنقرة (زمان التركية) – قال تقرير إن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، قد يختار النائب الأمريكية ديب هالاند، لتولي وزارة الداخلية.

وهالاتد، ممثلة ديمقراطية لولاية نيو مكسيكو في مجلس النواب.

وتعيين هالاند وزيرة للداخلية الأمريكية، سيجعلها أول أمريكية من السكان الأصليين تقود وزارة.

ووفق تقرير أعلنت وكالة “رويترز” كانت هالاند، التي تم انتخابها كعضو في مجلس النواب من نيو مكسيكو في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر 2018، واحدة من أول امرأتين من الأمريكيين الأصليين في الكونغرس، إلى جانب شاريكا دافيدز من كانساس.

وفي حالة تعيينها وزيرة، فسوف تدير هالاند وكالة حكومية تضم أكثر من 70 ألف موظف في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى الأراضي التي تعيش فيها القبائل الأصلية، والمتنزهات الوطنية مثل يلوستون ويوسمايت.

وهالاند ستسعى للدخول في توسع إنتاج الطاقة المتجددة على الأراضي الأمريكية، للمساهمة في مكافحة تغير المناخ، والتراجع عن تركيز الرئيس الحالي للبلاد دونالد ترامب على تعزيز إنتاج الوقود الأحفوري.

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